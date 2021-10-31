За прошедшие сутки в Грузии выявлено 3 382 случая заражения COVID-19
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За последние сутки в Грузии выявлено 3 382 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 42 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 719 247, число умерших - 10 045.

Вылечились 660 518 человек.