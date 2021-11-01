Генетик назвал способ добиться соблюдения масочного режима

В общественных местах можно сделать так, что маски и остальные средства защиты будут бесплатными. Таким образом, и люди будут активнее соблюдать необходимые ограничения. Об этом заявил основатель и генеральный директор центра исследований ДНКОМ Андрей Исаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он предположил, что такой способ поможет добиться соблюдения масочного режима в стране. По мнению Исаева, общественные места и транспорт - главные зоны, где зараженные передают инфекцию здоровым людям. По этой причине важно, чтобы гражданам раздавали маски и перчатки бесплатно в магазинах, аптеках и остальных местах. "В Москве это работает, а в регионах нет", - заметил генетик и добавил, что подобная проблема должна решаться административно.

При этом штраф, как он отметил, стоит повысить штраф за отказ надевать защитные средства.