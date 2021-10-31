Подозреваемого в убийстве аргентинца удалили из зала суда за мяуканье

Жителя Аргентины Николаса Хиля Перега, обвиняемого в убийстве, выгнали из зала суда за мяуканье, сообщает Reuters.

Мужчину обвиняют в убийстве матери и тети, которые приехали из Израиля к нему в гости в Аргентину в 2019 году.

Местные СМИ называют Перега "человеком-котом" за то, что тот якобы считает себя животным из семейства кошачьих. Уточняется, что он беспрерывно мяукал на заседании и отказался остановиться, после чего его выгнали из зала суда. Подсудимый произнес "мяу" 55 раз с момента его входа в зал суда до момента его удаления.

"Мистер Гил Перег, перед входом присяжных я предупреждала вас, что, если вы хотите остаться в зале суда, вы должны делать это молча, с уважением ", - обратилась к подсудимому судья Лаура Гуахардо, прежде чем выгнать его.