В Германии число умерших от коронавируса приближается к 100 тысячам человек
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За последние сутки в Германии выявлено 16 887 случаев заражения коронавирусом, 33 человека скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает "Немецкая волна".

В Германии общее число заразившихся коронавирусом достигло 4 597 550 человек, скончались 95 729 человек.