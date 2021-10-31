https://news.day.az/world/1397904.html В Германии число умерших от коронавируса приближается к 100 тысячам человек
В Германии число умерших от коронавируса приближается к 100 тысячам человек
За последние сутки в Германии выявлено 16 887 случаев заражения коронавирусом, 33 человека скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает "Немецкая волна".
В Германии общее число заразившихся коронавирусом достигло 4 597 550 человек, скончались 95 729 человек.
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