https://news.day.az/world/1397912.html В столице Тувы нашли тела двух убитых детей - ВИДЕО
В столице Тувы нашли тела двух убитых детей - ВИДЕО
Опубликовано первое видео с места убийства двух девочек 9 и 14 лет в городе Кызыл, столице Республика Тыва, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Судя по кадрам, детей нашли в одном из спальных районов. Рядом с жилыми домами находятся гаражи.
Девочек с множественными травмами нашли на улице в ночь на 31 октября. Младшая умерла на месте, старшая скончалась уже в больнице. По подозрению в убийстве задержан 23-летний ранее судимый уроженец Тес-Хемского района Тувы.
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