В столице Тувы нашли тела двух убитых детей

Опубликовано первое видео с места убийства двух девочек 9 и 14 лет в городе Кызыл, столице Республика Тыва, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Судя по кадрам, детей нашли в одном из спальных районов. Рядом с жилыми домами находятся гаражи.

Девочек с множественными травмами нашли на улице в ночь на 31 октября. Младшая умерла на месте, старшая скончалась уже в больнице. По подозрению в убийстве задержан 23-летний ранее судимый уроженец Тес-Хемского района Тувы.