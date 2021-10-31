В Казани толпа мужчин избила водителя машины из-за громкой музыки

В Казани толпа мужчин избила водителя машины прямо на дороге из-за того, что тот громко слушал музыку в машине. Об этом сообщает Telegram-канал "Татарстан-24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, к водителю подошла местная жительница с просьбой сделать музыку потише, однако мужчина не обратил на нее внимания. Затем сын женщины со своим приятелем устроили потасовку с водителем.

Нападавшие бросили в лицо мужчине стеклянную бутылку, он упал на асфальт, после чего его продолжили бить ногами. Врачи не стали госпитализировать пострадавшего, но сняли следы побоев и отправили домой.