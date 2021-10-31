Стали известны три условия продления локдауна в России

Заместитель руководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал три условия продления введенного из-за ситуации с COVID-19 локдауна в России. Его слова в воскресенье, 31 октября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, считает специалист, если коэффициент распространения коронавируса больше единицы, исключать продления ограничительных мер нельзя. Он отметил, что повышение этого показателя предупреждает о наступлении напряженного периода. Важное значение имеет наличие свободных коек в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пояснил Горелов.

По его словам, введение нерабочих дней по всей стране может быть эффективным, но альтернативы вакцинации в борьбе с распространением коронавирусной инфекции не существует.

По решению президента России Владимира Путина из-за роста заболеваемости COVID-19 по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно введены выходные. В этот период ограничена работа общепита, сфер торговли и услуг. Властям российских регионов были даны полномочия о введении нерабочих дней раньше, исходя из эпидемиологической ситуации.