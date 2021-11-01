«Индекс завтрака» достиг максимального за 10 лет значения
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Стандартный завтрак подорожал до максимального значения за 10 лет, сообщает Financial Times. Издание проанализировало стоимость продуктов для приготовления обычных утренних блюд и определило так называемый "Индекс завтрака", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Индекс завтрака" рассчитывается из стоимости кофе, молока, сахара, овса, пшеницы и апельсинового сока. С 2019 года фьючерсные цены на продукты для завтрака поднялись в среднем на 63%, а летом 2021 года рост стоимости набрал обороты. Так, пшеница подорожала на 20%, сахар - на 26%, а кофе - на 56%", - пишет FT.

В качестве причин подорожания сырья называются плохие погодные условия, неурожай некоторых сельхозкультур и сбой в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19.

Как отмечает издание, продовольственные гиганты, такие как Nestle и Procter & Gamble, реагируют на ситуацию на рынках, повышая цены на свою продукцию, и тем самым перекладывают подорожание сырья на покупателей.

По словам опрошенных FT аналитиков, стоимость основных продуктов питания продолжит расти как минимум в течение 2022 года.