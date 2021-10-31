СМИ: G20 достигла соглашения по ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса

Участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом уточняется, что срок достижения нулевых выбросов углекислого газа, что фундаментально важно для прекращения увеличения температуры, пока в проекте итогового заявления значится как "середина века".

Таким образом, по информации источников, на саммите "двадцатки" удалось закрепить и установить более жесткое ограничение по потеплению на планете, чем в Парижском соглашении по климату 2015 года, где 1,5 градуса фигурируют только как желаемая цель. В рамках Парижского соглашения провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

По поводу нулевых выбросов, сроки достижения которых у разных стран отличаются - от 2030 года (ЕС) до 2060 года (Китай), - была учтена "разница позиций" таких стран, как Китай, Индия и Индонезия, указывает источник ANSA.