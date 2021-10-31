Эрдоган и Байден обсудили ситуацию на Южном Кавказе

На полях саммита G20 в Риме прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским коллегой Джо Байденом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Переговоры начались в 12:15 по турецкому времени, проходили в закрытом для прессы режиме и продлились около 1 часа и 10 минут.

Во встрече принял участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно сообщению Управления по связям при Администрации президента Турции, лидеры двух стран отметили наличие воли для укрепления и развития двусторонних отношений и достигли договоренности о создании соответствующего совместного механизма.

В ходе встречи президентов были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять в соответствии с общей перспективой по увеличению объема двусторонней торговли, сообщили в управлении.

Отмечается, что Эрдоган и Байден сделали акцент на альянсе НАТО и стратегическом партнерстве, а также выразили удовлетворение взаимными шагами, предпринимаемыми в вопросе изменения климата.

В свою очередь, Белый дом сообщил, что лидеры двух стран обсудили дипломатические усилия" в Южном Кавказе, Сирии, Ливии и ситуацию в Восточном Средиземноморье.

В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Президент Эрдоган ранее сообщил, что ключевой темой предстоящих переговоров с главой Белого дома Джо Байденом станет вопрос участия Турции в программе разработки самолетов пятого поколения F-35.