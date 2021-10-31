В Иране от коронавируса умерли еще 177 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 177 человек, зафиксированы 8 427 новых случаев заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 126 303 человека, общее число зараженных достигло 5 924 638 человек. Состояние 3 888 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 5 508 815 человек, проведено более 35,5 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было использовано около 87,1 миллиона вакцин от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 52,6 миллиона, вторую - 34,4 миллиона, третью - 88 тысяч человек.