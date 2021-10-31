https://news.day.az/world/1397946.html При нападении мужчины в поезде в Токио пострадали 15 человек
При нападении мужчины в поезде в Токио пострадали 15 человек
В Токио не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде. Об этом сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что инцидент произошел на одной из линий железнодорожной компании Keio. Нападавший был вооружен ножом, он также разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее.
В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским. Причины нападения пока не называются.
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