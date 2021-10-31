Блинкен: США будут добиваться от Китая новых обязательств по сокращению вредных выбросов

Администрация США намерена добиваться того, чтобы Китай и другие страны взяли на себя новые обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу, которые приводят к изменению климата. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Вашингтон должен "удостовериться, что другие [страны], которые не взяли на себя необходимые обязательства, включая Китай, являющийся сейчас крупнейшим источником загрязнения, сделают шаг вперед, поступят правильно". "Это не является услугой для кого-либо. Это в полной мере соответствует интересам их населения и интересам людей во всем мире", - добавил Блинкен.

Госсекретарь США выразил уверенность в том, что для Китая "главный интерес заключается в том, чтобы не быть в стороне" в том, что касается усилий по противодействию изменению климата. Как полагает Блинкен, от этого будет зависеть, "как Китай воспринимают в мире".

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции в субботу, заявил, что Китай намерен выполнить свои обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.