https://news.day.az/world/1397975.html Италия увеличит свои финансовые обязательства по климату до $1,4 млрд в год
Италия увеличит свои финансовые обязательства по климату до $1,4 млрд в год
Власти Италии приняли решение увеличить свои финансовые обязательства в области климата до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет.
С таким заявлением в воскресенье выступил премьер-министр Италии Марио Драги, закрывая работу саммита Группы двадцати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Италия почти в три раза увеличит свои финансовые обязательства [по климату], доведя их до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет", - сказал он.
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