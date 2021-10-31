Италия увеличит свои финансовые обязательства по климату до $1,4 млрд в год

Власти Италии приняли решение увеличить свои финансовые обязательства в области климата до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет.

С таким заявлением в воскресенье выступил премьер-министр Италии Марио Драги, закрывая работу саммита Группы двадцати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Италия почти в три раза увеличит свои финансовые обязательства [по климату], доведя их до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет", - сказал он.