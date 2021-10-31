https://news.day.az/world/1397982.html В Бразилии 12 пожарных оказались под завалом в пещере во время учений
В Бразилии 12 пожарных оказались под завалом в пещере во время учений
Группа из 12 пожарных, проводивших учения в пещере в бразильском штате Сан-Паулу, в воскресенье оказалась под завалом в результате обрушения пород. Об этом сообщила пожарная служба региона в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В общей сложности 26 человек участвовали в тренировке в пещере. Из них 14 не пострадали в результате инцидента, трех пострадавших с переломами и переохлаждением уже вытащили. Девять человек продолжают числиться пропавшими", - говорится в сообщении.
Спасательные работы в пещере продолжаются.
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