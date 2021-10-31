Меркель подчеркнула роль газа при энергетическом переходе

И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель приветствовала договоренности G20 об отказе от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом и отметила, что газ будет играть важную роль в этом переходном процессе. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, она заявила в воскресенье в Риме по итогам саммит "двадцатки".

"Важен также факт, что было достигнуто согласие отказаться от международного финансирования угольных электростанций. Китай сделал существенный шаг, к которому присоединились другие страны. Переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться существенно быстрее. С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль", - сказала Меркель. Ее слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ.

По словам и.о. канцлера, этот процесс "будет иметь большое значение для Африки", которой потребуется "разумное финансирование, в том числе в области природного газа".

В целом Меркель положительно оценила итоги саммита. Встреча, по ее словам, прошла "в хорошей и конструктивной атмосфере". "Могу сказать, что достигнуто было очень многое", - отметила она. "Саммит был, как я думаю, завершен успешно", - отметила она.