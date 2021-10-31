Сотни делегатов конференции по климату COP26 застряли в Лондоне из-за отмены поездов

Сотни человек, которые собирались попасть на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, застряли на лондонском вокзале Юстон из-за отмены поездов. Как сообщает агентство PA, причиной стало дерево, упавшее в воскресенье на пути из-за сильного ветра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, в настоящий момент вокзал работает лишь на выход. Социальные сети заполнили фотографии большого количества людей, скопившихся в зале ожидания. Многие делегаты конференции намеренно планировали воспользоваться более экологически чистым железнодорожным транспортом, но теперь вынуждены срочно покупать билеты на самолет.

"Это иронично, что климат влияет на движение поездов. Это приводит к тому, что единственный способ попасть на конференцию по изменению климата - воспользоваться самолетом", - рассказал PA Дэвид Джонсон, глава неправительственной организации, занимающейся вопросами климата. Джонсону пришлось купить билет до Глазго с вылетом из лондонского аэропорта Гатвик. "Это, конечно, выглядит смешно", - признал он.

Владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры Великобритании, компания Network Rail информировала, что ее специалисты находятся на месте инцидента в графстве Нортгемптоншир. Перед тем, как дать разрешение на возобновление движения, они должны не только убрать дерево с путей, но и провести анализ повреждений и провести необходимый ремонт.

Пассажирам рекомендуется не ехать на вокзал, а ждать информации. Компания Avanti West Coast, которая осуществляет пассажирские перевозки между шестью крупнейшими городами страны, в том числе между Лондоном и Глазго, предложила пассажирам вернуть деньги. Она также пообещала, что неиспользованными из-за ЧП билетами на 31 октября можно будет воспользоваться 1 ноября.

Конференция в Глазго

Двухнедельная конференция формально открылась в воскресенье, но основная работа форума начнется только в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где на выходных проходил саммит Группы двадцати.

Предыдущая всемирная климатическая конференция (COP25) состоялась в декабре 2019 года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов.