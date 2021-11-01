https://news.day.az/world/1397994.html Более 80 000 контейнеров застряли в порту Саванны в США - ВИДЕО
Более 80 000 контейнеров застряли в порту Саванны в США - ВИДЕО
В Сети опубликованы кадры из порта Саванны в США, который уже много дней перегружен из-за кризиса в цепочке поставок.
Как сообщает Day.Az, в порту более 80 000 контейнеров ждут отправки, в то время как американская система логистики пока не справляется.
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