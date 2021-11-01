Более 80 000 контейнеров застряли в порту Саванны в США
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В Сети опубликованы кадры из порта Саванны в США, который уже много дней перегружен из-за кризиса в цепочке поставок.

Как сообщает Day.Az, в порту более 80 000 контейнеров ждут отправки, в то время как американская система логистики пока не справляется.