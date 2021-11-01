Китай провел испытание нового подводного оружия, способного взрывать порты

В КНР провели испытания подводного оружия, способного взрывать надводные объекты противника. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате испытания надводный объект был полностью уничтожен из-за мощной взрывной волны.

По информации издания, эта технология предназначена для отрезания вражеских линий снабжения в случае конфликта. Китайские источники добавляют, что скрытые атаки с использованием подводных зарядов делают уязвимыми крупные суда, например, авианосцы США.

"Когда порты будут разрушены, выйдет из строя материально-техническая поддержка противника. Его военные силы будут рассредоточены, и в результате, не останется никаких шансов в военном столкновении", - сообщил источник издания из китайского военного руководства.