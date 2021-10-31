https://news.day.az/world/1397996.html Макрон пригрозил принять меры, если Лондон не будет соблюдать соглашения по Brexit
Макрон пригрозил принять меры, если Лондон не будет соблюдать соглашения по Brexit
Франция примет необходимые меры, если власти Великобритании не будут соблюдать соглашения с Евросоюзом по Brexit.
Об этом в воскресенье предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Риме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры", - отметил он. При этом, по его словам, Париж "не желает эскалации" по рыболовному спору. "Правительство Франции и власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется изменить свою позицию в вопросах рыболовства", - подчеркнул Макрон.
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