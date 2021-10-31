Макрон пригрозил принять меры, если Лондон не будет соблюдать соглашения по Brexit

Франция примет необходимые меры, если власти Великобритании не будут соблюдать соглашения с Евросоюзом по Brexit.

Об этом в воскресенье предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Риме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры", - отметил он. При этом, по его словам, Париж "не желает эскалации" по рыболовному спору. "Правительство Франции и власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется изменить свою позицию в вопросах рыболовства", - подчеркнул Макрон.