https://news.day.az/world/1397997.html У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье у побережья штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии 110 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл, где проживают 113 человек. Очаг залегал на глубине 31,8 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре