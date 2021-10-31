У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в воскресенье у побережья штата Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался на расстоянии 110 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилл, где проживают 113 человек. Очаг залегал на глубине 31,8 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.