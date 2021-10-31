В Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод, есть погибший и раненые
В Мексике в центральном штате Пуэбла взорвался газопровод, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В результате происшествия обвалились несколько жилых домов. Один человек погиб, 15 - получили ранения, среди них четверо подростков. Пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв газопровода произошел из-за незаконной врезки, сообщили местные власти.
Спасатели продолжают разбор завалов.
"К несчастью, один человек погиб и еще пятнадцать получили ранения в результате взрыва трубопровода Pemex в Пуэбле. С 2:30 были мобилизованы 1396 сотрудников всех служб гражданской защиты", - написал в Twitter президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Губернатор штата Мигель Барбоса заявил, что пострадавшие и семьи погибших получат компенсации, жилье восстановят, а виновные в будут найдены и наказаны.
Это второе крупное ЧП в Мексике, связанное с газопроводом, за последние 6 месяцев. В июле в Мексиканском заливе на подводном участке трубопровода на глубине около 80 метров загорелся газ. Пламя пробивалось через воду.
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