Около 80% стран мира обозначили сроки по достижению углеродной нейтральности

Порядка 80% государств в мире взяли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к конкретному сроку. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил председатель открывшейся в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Алок Шарма, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время около 80% стран приняли на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к конкретному сроку, что значительно больше, чем еще несколько лет назад. COP26 призвана продемонстрировать, что удержание роста глобальной температуры в пределах полутора градусов - реализуемая задача", - сказал он. Как отметил Шарма, в данном вопросе особенно важны позиции стран Группы двадцати (G20), на которые приходится примерно 80% всех парниковых выбросов.

Председатель COP26 подчеркнул, что за последние месяцы весомым вкладом в борьбу с изменением климата стало принятое странами Группы семи решение прекратить финансирование угольной энергетики в глобальном масштабе. "Позднее на такой же шаг пошла Республика Корея. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин выступил на Генеральной Ассамблее ООН с утверждением, что Китай откажется от строительства угольных электростанций за рубежом", - добавил Шарма.

При этом он акцентировал внимание на том, что переход к зеленой энергетике в развивающихся странах должен проходить при финансовой поддержке наиболее передовых стран. В этом контексте Шарма указал на предпринимаемые под руководством Канады и ФРГ усилия по выработке конкретного механизма увеличения международного финансирования борьбы с глобальным потеплением. "К 2023 году развитые страны смогут выделять $100 млрд в год на эти цели. А к 2025 году за общий пятилетний промежуток будет собрано более $500 млрд", - сказал Шарма.

В воскресенье в Глазго состоялось формальное открытие COP26, однако основная работа форума начнется только 1 ноября - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где завершился саммит G20. По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прошедший в итальянской столице форум не оправдал ожиданий в плане решений по борьбе с изменением климата.