Илон Маск заявил, что продаст акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом

Американский предприниматель Илон Маск выразил готовность продать акции своей компании Tesla, если это поможет справиться с проблемой голода в мире. Соответствующую запись он разместил в воскресенье в своем Twitter в ответ на слова главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бисли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Бисли поздравил Маска с тем, что тот обошел в списке богатейших людей планеты основателя компании Amazon Джеффа Безоса. "Чтобы отпраздновать это событие, я предлагаю вам шанс, представляющийся лишь раз в жизни: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за $6,6 млрд", - обратился глава ВПП ООН к предпринимателю. По словам Бисли, Маск заработал на росте акций своих компаний $6 млрд всего за сутки. "Это ровно столько, сколько нам нужно для предотвращения катастрофы", - указал он.

Маск в воскресенье отреагировал на призыв Бисли. "Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно $6 млрд помогут справиться с мировым голодом, я сейчас же продам акции Tesla и сделаю это", - заявил предприниматель. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, "чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства".

В конце июля ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединенных Наций выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

Согласно документу, всего в 2020 году в мире с острыми проблемами в области продовольственной безопасности столкнулись около 155 млн человек: это на 20 млн больше, чем в 2019. Было отмечено, что более 41 млн человек в настоящее время нуждаются в неотложной помощи, иначе им грозит голод.

По оценкам журнала Forbes, Илон Маск возглавляет рейтинг самый богатых людей планеты, его состояние составляет более $292,6 млрд. Агентство Bloomberg в свою очередь оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в $311 млрд.