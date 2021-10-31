Страны G20 уже близки к цели выделять $100 млрд в год бедным странам ради климата

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что страны Группы двадцати (G20) уже приблизились к тому, чтобы выделять $100 млрд в год в качестве помощи бедным странам для решения проблем в области климата. Ранее в воскресенье такая цель была зафиксирована в итоговой декларации саммита G20 в Риме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было обещание выделять 100 млрд в год самым бедным странам для борьбы с изменением климата. Было много разговоров о том, что страны "двадцатки" все еще далеки от этой цели. На самом деле, мы очень близки, мы [находимся на уровне] 82-83 млрд", - сказал итальянский премьер на пресс-конференции по итогам саммита.

В декларации, принятой по итогам саммита G20, присутствует пункт, в котором государства G20 призвали выделять на ежегодной основе до 2025 года помощь в размере $100 млрд развивающимся странам для предотвращения изменения климата.

Ранее Драги объявил, что Италия почти в три раза увеличит свои финансовые обязательства по климату, доведя их до $1,4 млрд в год в течение следующих пяти лет. Климатические вопросы стали одной из центральных тем встречи лидеров стран Группы двадцати.

Итоги саммита премьер Италии назвал успешными. По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прошедший в итальянской столице форум не оправдал ожиданий в плане решений по борьбе с изменением климата.