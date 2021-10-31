Неудача конференции Глазго станет провалом всей мировой координации по климату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что если 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), открывшаяся в воскресенье в Глазго, закончится неудачей, то это обнулит все достижения мировой координации в вопросах климата. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Риме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Страны, которые исторически и в настоящий момент больше всего ответственны за выбросы, не делают свою часть работы. Если мы хотим, чтобы COP26 не закончилась провалом, то это должно измениться. Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится", - сказал он. "Парижское соглашение разрушится при первых расчетах", - добавил премьер. Джонсон назвал этот документ, принятый в 2015 году, "лишь клочком бумаги", подчеркнув важность дальнейшей работы по указанным в нем целям. "Мы должны заполнить этот клочок бумаги, наполнить его настоящим прогрессом, и я знаю, что человечеству по силам справиться с этой задачей", - сказал Джонсон.

"Умеренный прогресс" G20

Итоги саммита Группы двадцати Джонсон назвал "умеренным прогрессом", обратив внимание на то, что "лишь 12 членов G20 взяли на себя обязательство достичь глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году или ранее". "Лишь около половины из нас представили улучшенные планы того, как мы сократим выбросы парниковых газов, с момента парижского саммита 2015 года", - добавил он. В тексте итоговой декларации G20 моментом достижения этой цели указывается "примерно середина века".

"За несколько последних дней и недель мы видели некоторый прогресс: Саудовская Аравия, Австралия и Россия взяли на себя обязательства в достижении углеродной нейтральности", - сказал Джонсон.

В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал 2060 год "конкретным ориентиром" достижения этой цели. Термин "углеродная нейтральность" подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемы, поглощаемые океанами и лесами. 2060 год в качестве ориентира установили для себя и власти Китая.

Джонсон заметил, что к настоящему моменту 80% государств обозначили подобные цели по сравнению с 30%, которые сделали это до того, как Великобритания стала председателем конференции по климату.

"Но эти обязательства, как бы сильно мы их ни приветствовали, - капля в быстро нагревающихся морях", - высказал мнение премьер-министр Соединенного Королевства.

Он признал, что провозглашенная в Парижском соглашении по климату цель удержания потепления в пределах 1,5 градуса "висит на волоске". "Я думаю, что 1,5 градуса висят на волоске, очень сильно висят на волоске. Давайте не питать иллюзий, при нынешних условиях мы не выполним ее, и это надо честно признать", - сказал политик.

О COP26

Двухнедельная конференция формально открылась в воскресенье, но основная работа форума начнется только в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где на выходных проходил саммит Группы двадцати.

Предыдущая всемирная климатическая конференция (COP25) состоялась в декабре 2019 года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов.