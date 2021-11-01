Саудовская Аравия опровергла дипломатический кризис с Ливаном

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан в интервью CNBC опроверг наличие дипломатического кризиса между его страной и Ливаном на фоне высылки ливанского посла из Эр-Рияда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

"Не думаю, что я назвал бы это кризисом. Это комментарии ливанского министра, скорее, показывают, насколько доминирует в ливанской политике поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла"", - отметил глава МИД Саудовской Аравии.

По словам министра, сотрудничество с Бейрутом в настоящее время бесполезно для Эр-Рияда и не отвечает его международным интересам.

Конфликт разгорелся в конце октября после того, как министр информации Ливана Георг Кордахи в интервью назвал военную операцию в Йемене под руководством Саудовской Аравии и ОАЭ актом агрессии, а саму войну в арабской стране - бесполезной.

После этого страны Персидского залива заявили о разрыве дипломатических отношений с Ливаном и анонсировали скорые политические и экономические санкции в отношении него.