Франция и Британия решили помириться из-за рыбы

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решили помирить свои страны на фоне разрастающегося конфликта вокруг прав на ловлю рыбы в британских водах после Brexit, Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политики использовали для снятия напряженности площадку саммита G20 в Риме. Там они провели частную встречу, посвященную вопросу рыболовецких квот.

При этом Макрон по-прежнему настаивает на том, что Лондон не выдает достаточного количества предусмотренных соглашением о выходе из ЕС разрешений на рыбную ловлю в своих территориальных водах. Джонсон в свою очередь утверждает, что выполняет все договоренности.

Спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин Brexit, после которого Великобритания надеялась проводить более самостоятельную политику. Однако полностью устранить разногласия не удалось. В конце октября Франция, недовольная поведением Великобритании, захватила в своих водах ее торговое судно.