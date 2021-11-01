В Великобритании столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись в воскресенье около города Солсбери. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном полицией графства Уилтшир.

На месте инцидента находятся пожарные и машины скорой помощи.

Информации о пострадавших на данный момент нет.