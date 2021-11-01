https://news.day.az/world/1398021.html В Великобритании столкнулись два поезда
В Великобритании столкнулись два поезда
Два поезда столкнулись в воскресенье около города Солсбери. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном полицией графства Уилтшир.
На месте инцидента находятся пожарные и машины скорой помощи.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
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