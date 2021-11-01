Полиция задержала повара египетского отеля, где отравились почти 50 человек

Генеральная прокуратура Египта опрашивает персонал отеля в Хургаде, где отравились 47 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Допрошенные генпрокуратурой шеф-повар, помощник директора отеля по еде и напиткам, ответственный за качество в отеле, отрицают обвинения в свой адрес, вследствие этого ГП задержала их и поручила полиции провести проверку", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что всего госпитализированы 29 туристов из РФ, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Специалисты взяли пробы продуктов из холодильников для выяснения причин массового отравления. Министерство туризма Египта закрыло отель AMC Royal из-за угрозы отдыхающим. Владельца отеля отстранили от управления на три месяца.