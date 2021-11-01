Байден появился на саммите G20 с «ядерным чемоданчиком»

Американский президент Джо Байден прибыл на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Риме с "ядерным чемоданчиком", передает Day.Az со ссылкой на Известия. СМИ запечатлели на видео, как помощник американского лидера появился на мероприятии с кожаной сумкой, в котором находится "кнопка Судного дня".

В США ящик называют nuclear football ("ядерный футбол"). В нем содержатся пусковые коды, президентская книга решений и действий на случай военных действий. За сохранность оборудования отвечают представители шести родов войск. Помощник с "ядерным чемоданчиком" должен сопровождать главу государства, где бы он ни находился.

Впервые чемодан попал в объективы фотокамеры в 1963 году после Карибского кризиса. Отмечалось, что используя оборудование, США могут нанести удар по противнику в любой момент.