https://news.day.az/world/1398032.html Макрон подвинул Джонсона на групповом фото лидеров G20 - ВИДЕО
Макрон подвинул Джонсона на групповом фото лидеров G20 - ВИДЕО
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поделили место на групповом снимке лидеров стран G20.
Видео с этим опубликовало издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На кадрах видно, что лидеры стояли вдоль фонтана и ожидали других участников саммита для совместного фото. Президент Франции появился вместе с и.о. канцлера Германии, которую решили пропустить в середину. Джонсон стоял рядом с "хозяином" саммита премьер-министром Италии Марио Драги, когда его подвинул подошедший позже Макрон.
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