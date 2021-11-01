Макрон подвинул Джонсона на групповом фото лидеров G20

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поделили место на групповом снимке лидеров стран G20.

Видео с этим опубликовало издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На кадрах видно, что лидеры стояли вдоль фонтана и ожидали других участников саммита для совместного фото. Президент Франции появился вместе с и.о. канцлера Германии, которую решили пропустить в середину. Джонсон стоял рядом с "хозяином" саммита премьер-министром Италии Марио Драги, когда его подвинул подошедший позже Макрон.