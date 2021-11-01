Женщина родила ребенка с редчайшим «синдромом Бенджамина Баттона»

В Южной Африке у 20-летняя девушка родила дочь с "синдромом Бенджамина Баттона", или прогерией - редким генетическим отклонением, при котором организм стареет в первые годы жизни. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девочка родилась с деформированными руками и морщинистой кожей. После того, как о ней появились публикации в Сети, некоторые пользователи называли девочку "старухой" и нелестно отзывались о ее внешности.

Сообщается, что девушку доставили в больницу только после родов, которые прошли дома. Бабушка новорожденной заметила, что девочка "не плакала и дышала ребрами".

"Теперь я слышу, как люди обзывают ее. Это очень больно. Если бы у меня были возможности, я бы всех их посадила в тюрьму", - заявила женщина.

Детская прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда) - один из редчайших генетических дефектов. При этом заболевании возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма - младенец несколько месяцев развивается нормально, но потом его старение ускоряется в разы. В начале подросткового периода изменения в теле пациента эквивалентны 90-летнему возрасту. На сегодняшний день в мире насчитывается 132 ребенка с таким диагнозом.