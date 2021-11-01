Италия призвала взаимно признать вакцины от Covid-19 из России и Китая

Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца призвал взаимно признать вакцины от коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр отметил, что в настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) занимается проверкой препаратов из России и Китая. По его словам, если вакцины успешно пройдут все проверки на эффективность и безопасность, то будет правильно взаимно признать препараты.

"Но это не вопрос политического характера. С моей точки зрения, это должен быть вопрос, по которому мы руководствуемся мнением научного сообщества", - подчеркнул Сперанца.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом "Спутник V".

Гинцбург отметил, что "Спутник V" признали бы быстрее, если этот процесс основывался бы на результатах практического использования вакцины. Но чиновники ЕМА и ВОЗ не хотят этого замечать.

Другой причиной непризнания российской вакцины в Европе Гинцбург назвал разницу в законодательствах России и ЕС. Именно это и порождает задержки в регистрации препарата.