Кортеж Байдена на G20 достиг рекордной численности

Кортеж президента США Джо Байдена на саммите G20 в Риме разросся до 100 автомобилей. Об этом сообщил телеканал "Россия 1", соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул N3", передает Day.Az.

На кадрах видно, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима. В составе автоколонны также находятся охранники.

Ранее сообщалось, что 29 октября на встречу с папой Римским Франциском президент Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин. Сам американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast ("Зверь").

Уточняется, что кортеж подобной длины из-за коронавирусных ограничений в Италии, согласно которым в автомобиле могут находиться до трех человек, не проживающих вместе.