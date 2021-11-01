На Земле высадят триллион деревьев

Страны-члены саммита G20, проходившего в Риме 30-31 октября, поставили цель высадить один триллион деревьев на планете до 2030 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цель о высадке деревьев на Земле до 2030 года указана в заключительной декларации саммита, которую подписали ее лидеры. Текст документа распространил правительственный Дворец Киджи.

"Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты", - подчеркивается в декларации.

Участники саммита призвали другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели. Это возможно, в том числе, посредством "проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества".

Ранее британский премьер Борис Джонсон предсказал мировой провал в борьбе с климатическими проблемами. По его мнению, он произойдет, если 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) завершится неудачей. "Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится", - отметил он.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что саммит G20 не оправдал климатических ожиданий. Он подчеркнул, что возлагает надежды на предстоящую конференцию COP26, которая пройдет в британском Глазго с 31 октября по 12 ноября.