https://news.day.az/world/1398063.html В Бразилии произошел обвал пещеры - есть погибшие - ВИДЕО
В Бразилии произошел обвал пещеры - есть погибшие - ВИДЕО
Обвал в бразильской пещере Дуас Бокас в Алтинополисе привел к гибели девяти пожарных-спасателей. Об этом сообщил губернатор Сан-Паулу Доао Дориа в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В пещеры проходили учения. Дуас Бокас расположена в 3300 км от Сан-Паулу .
"Спасатели Сан-Паулу только что завершили поисковые работы в Алтинополисе. Выражаю сочувствия семьям и друзьям девяти гражданских пожарных, погибших в этой трагедии", - написал глава региона в социальной Сети.
Под обвал попали десять человек, но одного удалось спасти прибывшим на место спасателям.
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