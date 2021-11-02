Пхеньян обвинил южнокорейскую индустрию развлечений в «прогибании» под Netflix

Северная Корея обвинила южнокорейскую индустрию развлечений в том, что она работает в пользу американских компаний, таких как Netflix, посредством "несправедливых" сделок. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейский портал Arirang Meari, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там пишут, что южнокорейские развлекательные компании обратились к Netflix, чтобы, находясь в трудной ситуации, улучшить свою рентабельность на фоне спада деловой активности, вызванного пандемией COVID-19.

"Многочисленные южнокорейские работы, в том числе фильмы и сериалы, демонстрируются на Netflix и зарабатывают миллиарды долларов, но южнокорейские кинопроизводители получают только около 10%... Они только набивают желудки американским компаниям", - говорится в статье.

Там не упоминается выпущенный в Южной Корее хитовый сериал Netflix "Игра в кальмара", хотя ранее северокорейские СМИ высказались по этому поводу, заявив, что "Игра" - драма, изображающая "чудовищную реальность" капиталистического общества Юга.