Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия с весны этого года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, и этот период продолжается до сих пор. Такое мнение он выразил в статье для "Российской газеты", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией находится на очень высоком, почти критическом уровне. Политик подчеркнул, что для борьбы с пандемией требуются продуманные, взвешенные решения.

"И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более - на чьи-либо политические амбиции", - написал экс-президент России.

По словам Медведева, первая фаза пандемии коронавируса в России была, вторая - до середины июня 2020, третья - с лета - начала осени 2020 года.

"Четвертый этап пандемии, наступивший осенью - зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", - отметил зампредседателя Совбеза.

Он также добавил, что COVID-19 останется в жизни людей на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль, - когда массовое вакцинирование человечества выработает против этой болезни коллективный иммунитет.