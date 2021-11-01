Афганское ополчение сообщило, что готовится к возобновлению боев с отрядами талибов

Фронт национального сопротивления (ФНС), который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан", готовится к возобновлению боевых действий с отрядами радикалов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в понедельник представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной афганской провинции Панджшер Кабир Васик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Боевики "Талибана" действительно контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции, однако в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против террористических отрядов талибов", - подчеркнул представитель ФНС.