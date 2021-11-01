Макрон заявил о лжи премьер-министра Австралии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "знает" о лжи премьер-министра Австралии Скотта Моррисона по теме разрыва контракта на строительство подводных лодок. Таким образом он ответил на вопрос австралийского журналиста Бивена Шилдса о возможности дальнейшего доверия главе правительства Австралии, заданный им на полях саммита G20, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Посмотрим, что он сделает. Я очень уважаю вашу страну Я очень уважительно и дружески отношусь к вашему народу. Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью", - объяснил Макрон.

Он отметил, что "не думает" о том, солгал ли ему премьер-министр Моррисон. Он подчеркнул, что "знает это".