В Австралии тушат крупный лесной пожар

В Австрии близ горного массива Ракс бушует крупный лесной пожара, который не удается потушить уже с понедельника. С огнем борются более 500 специалистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в район стихийного бедствия вертолет направили власти Италии, Германия и Словакия также предоставят технику. Возгорание в труднодоступной горной местности возможно потушить только с воздуха.