https://news.day.az/world/1398099.html В Австралии тушат крупный лесной пожар - ВИДЕО
В Австралии тушат крупный лесной пожар - ВИДЕО
В Австрии близ горного массива Ракс бушует крупный лесной пожара, который не удается потушить уже с понедельника. С огнем борются более 500 специалистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в район стихийного бедствия вертолет направили власти Италии, Германия и Словакия также предоставят технику. Возгорание в труднодоступной горной местности возможно потушить только с воздуха.
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