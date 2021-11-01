Столкновение двух поездов в Великобритании

На юго-востоке Англии, около города Солсбери столкнулись два поезда, пострадало около 12 человек. Об происшествии в воскресенье, 31 октября сообщила полиция графства Уилтшир на странице в Twitter.

"В настоящее время мы находимся на месте крушения с участием двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери, - сказано в сообщении.



В ведомстве уточнили, что на месте инцидента находятся пожарные и машины скорой помощи.

В свою очередь, британская радиовещательная корпорация BBC сообщила, что при столкновении пострадало 12 пассажиров поезда, а один из машинистов был зажат в своей кабине. При этом, как отметили журналисты, никто не получил серьезных травм.

Отделение по расследованию происшествий на железной дороге (RAIB) также направило сотрудников к месту происшествия возле туннельного узла Солсбери.