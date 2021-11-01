В Сингапуре усилили меры безопасности в общежитии для мигрантов из-за угрозы беспорядков

Усиленные наряды полиции, в том числе сингапурские силы специального назначения, были направлены в одно из общежитий для рабочих-мигрантов в связи с "потенциальной угрозой беспорядков". Об этом рассказал в понедельник в парламенте государственный министр внутренних дел Дэсмонд Тан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Была получена информация об агрессивном поведении рабочих, которые представляли потенциальную угрозу в связи с возможной организацией беспорядков", - сказал чиновник. На территорию общежития, расположенного на западе города-государства, "были направлены усиленные наряды полиции, в том числе силы специального назначения", указал Тан. По словам госминистра, "ситуация в итоге была урегулирована без применения силы, не было произведено задержаний".

Инцидент произошел в середине октября после того, как в социальной сети WeChat стали распространяться жалобы на условия проживания в общежитии. В частности, рабочие рассказывали, что в небольших помещениях вынуждены вместе находиться здоровые люди и те, у кого наблюдались симптомы ковида. Кроме того, поступали жалобы на отсутствие доступа к медицинским услугам, низкое качество питания и прочее.