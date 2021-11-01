В США мужчина закинул коктейль Молотова в продуктовый магазин

В Бруклине 38-летний Джоэл Мангал бросил бутылку с зажигательной смесью в продуктовый из-за ссоры с персоналом.

Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.

Когда пироман хотел закинуть вторую бутылку, случайный прохожий смог выбил её из рук у поджигателя, после чего преступник растерялся и сбежал.

Позже его задержали и предъявили обвинения в поджоге, нападении, незаконном хранении оружия и хулиганстве.