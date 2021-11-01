https://news.day.az/world/1398137.html В США мужчина закинул коктейль Молотова в продуктовый магазин - ВИДЕО
В США мужчина закинул коктейль Молотова в продуктовый магазин - ВИДЕО
В Бруклине 38-летний Джоэл Мангал бросил бутылку с зажигательной смесью в продуктовый из-за ссоры с персоналом.
Как передает Day.Az, кадры инцидента опубликованы в Телеграм.
Когда пироман хотел закинуть вторую бутылку, случайный прохожий смог выбил её из рук у поджигателя, после чего преступник растерялся и сбежал.
Позже его задержали и предъявили обвинения в поджоге, нападении, незаконном хранении оружия и хулиганстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре