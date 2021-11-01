Стрельба в Ереване, есть погибший

Один человек погиб в результате стрельбы в Ереване, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Инцидент произошел в ночь на понедельник на улице Кармир Блур. Около 02:10 в полицию позвонили из медицинского центра "Сурб Аствацамайр", сообщив что к ним доставлено тело мужчины с огнестрелом.

Погибшим оказался 41-летний Хачатур Саакян, житель ереванского района Шенгавит Еревана.

Выяснилось, что около 01:30 произошла ссора, в ходе которой неизвестный выстрелил в Саакяна пока из неустановленного огнестрельного оружия, в результате чего мужчина скончался по дороге в больницу.

Сотрудники полиции и следственная группа выехали на место происшествия, там же работали криминалисты.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения обстоятельств происшествия, а также идентификации лиц, причастных к потасовке.