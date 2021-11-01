Disneyland Шанхая закрывается из-за эпидемиологической ситуации

Шанхайский Disneyland, прекративший в воскресенье принимать посетителей, останется закрытым из-за эпидемиологической ситуации 1 и 2 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении администрации парка развлечений, опубликованном в его официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Соответствующие меры приняты в связи с необходимостью проведения превентивных противоэпидемических мероприятий, пояснили в руководстве парка. Закрытым 1 и 2 ноября будет как сам парк развлечений, так и Disneytown, где расположены рестораны, магазины, отель и другие объекты. О времени возобновления работы парка в администрации обещали сообщить дополнительно.