Проход военного корабля США в Черное море сняли на камеру

Проход американского военного флагманского корабля Mount Whitney к Черному морю сняли на видео. Корабль, вероятно, выдвинулся туда для участия в совместных учениях НАТО и США. Кадры публикует ULAQ MEDYA, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"USS Mount Whitney 6-го флота США проведет учения союзников в Черном море. Он перейдет к Черному морю", - прокомментировали в Турции видео с кораблем.

Американский плавучий штаб в последний раз подходил к Севастополю в феврале 2014-го и к грузинскому Поти - в сентябре 2008-го.

В этот раз США не раскрывают, какие именно маневры корабль будет выполнять в Черном море.

Напомним, 29 октября Военно-морские силы США заявили о начале операций в Черном и Средиземном морях. В операции примут участие штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и силы поддержки НАТО.

Так, ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter военно-морских сил США направился в Черное море.

В командовании Шестого флота заявили, что корабль будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отправку США своих кораблей в Черное море для "обеспечения безопасности и стабильности".