Лондон сделал предупреждение Парижу

Министерство иностранных дел (МИД) Британии дало Франции 48 часов и призвало отказаться от угроз британской рыболовной промышленности, иначе Лондон примет меры и воспользуется механизмами торгового соглашения с Евросоюзом. Об этом заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дипломат назвала необоснованными намерения Парижа 2 ноября ввести санкции против Соединенного Королевства за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. "Ситуация должна разрешиться в течение следующих 48 часов", - заключила Трасс.

В сентябре Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов Великобритании (Defra) пропустил в территориальные воды только 12 из заявленных Францией 47 малых рыболовных судов. Морской министр Франции Анник Жирарден назвала ситуацию "очередным отказом британцев выполнять условия договора о Brexit".

Спор о квотах на рыбную ловлю стал одной из причин Brexit, после которого Великобритания надеялась проводить более самостоятельную политику. Однако полностью устранить разногласия не удалось. В конце октября Франция, недовольная поведением Великобритании, захватила в своих водах ее торговое судно.