Туристы сутки просидели в аэропорту Домодедово, ожидая вылета на Кипр

Российские туристы сутки провели в столичном аэропорту Домодедово из-за задержки рейса в Ларнаку на Кипре, который каждый час переносили якобы из-за технических неполадок, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным воздушной гавани, сейчас рейс распределили на 2 самолета той же авиакомпании Red Wings. Вылет первого запланирован на 6:20, второго - на 6:35.

В авиакомпании информацией не располагают из-за того, что рейс чартерный. Номер аэробуса также был изменен.

Как ранее рассказала РЕН ТВ одна из пассажирок, Юлия, туристы 15 часов не могли покинуть воздушную гавань. Информацию о происходящем им не предоставляли и держали в зоне вылета. Рейс при этом переносился каждый час.

По словам женщины, гостиницу пассажирам не предоставили, равно как и горячее питание. Также она уточнила, что в самом аэропорту пассажирам говорили, что самолет неисправен и задержка связана с его ремонтом.